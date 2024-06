Maturità 2024 i divieti e le regole fissati dal ministero | la guida in 3 punti Circolare in Pdf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno: “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualisiasi tipo”. Lo mette in chiaro unadel Mim - ildell’Istruzione e del merito - che precisa ledi base per affrontare gli esami. Ecco unain 3. Lain Pdf 1. Divieto di cellulari e smartwatch Chiarisce il testo: “È assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere”.