Le europee sono alle porte ma è già toto-commissari

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - A pochi giorni delezioniche eleggeranno il nuovo parlamento di Bruxelles, il dibattito in Italia è già dominato dal "". Ultimo a essere interrogato sul tema è stato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani che intervistato a Rtl 102,5 ha fatto i nomi dei ministri Giorgetti e Fitto. "Mi pare che sia prematuro parlare di chi sarà il futuroo europeo italiano. Intanto andiamo a votare e facciamo in modo che ci sia equilibrio in Europa e che ci sia stabilita'. Poi chiaramente il governo deciderà chi sarà il futuroo europeo, ce neparecchi di nomi" e ha aggiunto "non ne ho parlato con loro, ma Giorgetti, Fittopersone che hanno grandi qualità che posbenissimo rappresentare l'Italia all'interno della Commissione europea.