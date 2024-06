La strategia di Pechino Aiuta Putin allarma Taiwan | Vuole indebolire l’America

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Boni Nella roulette delle tensioni internazionali intorno al conflitto ucraino il giocatore più difficile da decifrare è la Cina. Preme per la pace, ma strizza l’occhio a Mosca, minaccia un giorno sì e uno no di stoppare "con la forza" l’indipendenza die contemporaneamente dal Forum Shangri-La Dialogue in corso a Singapore, lancia segnali di apertura agli Stati Uniti sulla cooperazione militare. Misteri cinesi. Volodymyr Zelensky però richiama l’Occidente a non farsi sedurre dalle sirene pechinesi. Con parole sferzanti. "La Cina sta lavorando per impedire ai Paesi di partecipare al vertice di pace previsto in Svizzera il 15 giugno. È deplorevole che un Paese potente come la Cina sia uno strumento nelle mani di". La Cina smentisce anche se pone dei paletti dicendo che "sarà difficile partecipare al vertice se la Russia non è invitata".