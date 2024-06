La spesa totale dei leader e dei partiti in adv su Facebook

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Abbiamo già visto che, dal 2024,ha cambiato molte cose in relazione al trattamento delle sponsorizzazioni politiche. Il 2024, del resto, è un anno elettorale a livello globale, con due terzi della popolazione che – tra Unione Europea, Stati Uniti, India – si recherà alle urne. Per evitare chesia così determinante nella polarizzazione tra ideali, Mark Zuckerberg ha deciso che i post con contenuti politici saranno suggeriti agli utenti solo se sponsorizzati o solo se quelle pagine politiche che li propongono sono ancora una volta seguiti dagli utenti a cui compariranno nel . Va da sé che un tema come le sponsorizzazioni supossa essere fondamentale per comprendere gli equilibri. Per questo motivo, come abbiamo spiegato altrove nel nostro monografico di oggi, in questa settimana – grazie allo sviluppo di uno strumento di data analysis realizzato dal team di Elikona, la società editrice di Giornalettismo – abbiamo deciso di monitorare vari e interessanti aspetti degli investimenti deisul social network che, in quanto a influenza politica, è ancora il punto di riferimento per tutti.