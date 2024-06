La festa della Repubblica e i giovani Studenti ’custodi’ della Costituzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il primo a essere premiato è stato l’imprenditore Renato Cecchi, visibilmente commosso, che con la Rifinizione Santo Stefano "ha dedicato la sua vita al lavoro". Poi è stato il turno dell’ex dipendenteCassa di risparmio di Prato Amerigo Giuseppucci, autore di molte pubblicazioni sulla nascitaProvincia, "punto di riferimento per la memoriacomunità". Neo cavaliereanche il propostoMisericordia Gianluca Mannelli, in associazione dal 1978. E poi l’attuale viceprefetto vicario Vincenzo Arancio e Stefano Boni, in servizio all’Istituto di scienze militari aeronautiche di Firenze. Sono conferite nel giornodel 2 giugno, la prima del prefetto Michela La Iacona in una piazza delle Carceri vestita aper i 78 annicol vessillo tricolore fatto srotolare sulle mura del castello dai vigili del fuoco.