Israele accetta il piano Biden | Rivogliamo gli ostaggi Ma la destra mina il governo e Hamas alza la posta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) In seguito alla divulgazione dettagliata da parte di Joedelle proposte israeliane per uno scambio di prigionieri cone per una tregua duratura, il premier Benjamin Netanyahu è impegnato in casa a serrare le fila per raccogliere tutto il sostegno possibile a quel progetto, che resta comunque condizionato ad una ancora attesa approvazione esplicita da parte di. E incassa subito il sostegno del presidente Herzog.si rende perfettamente conto della complessità della politica interna israeliana e dunque – mentre due ministri di estrema, Itamar ben Gvir e Bezalel Smotrich, hanno già espresso una totale contrarietà – un consigliere di Netanyahu, Ophir Falk, ha trovato opportuno ribadire che quello illustrato da"è l’accordo che abbiamo approvato.