Importante riconoscimento per la società napoletana d’ingegneria NetCom Group in Turchia

(Di lunedì 3 giugno 2024) NAPOLI/ANKARA – Durante la Festa della Repubblica Italiana, tenutasi il 31 maggio scorso ad Ankara (), l’azienda, specializzata in servizi di ingegneria, ha ricevuto un prestigiosocon la consegna di una targa dall’Ambasciata Italiana in. Questo evento ha visto la partecipazione di figure chiave del gruppo, tra cui il Presidente Domenico Lanzo, il Country Manager turco Ozan Avarisli e il responsabile commerciale turco Orhan Bozdemir (nella foto)., che da anni opera con successo nel mercato turco, ha effettuato significativi investimenti nel settore automotive, instaurando collaborazioni strategiche che hanno rafforzato la sua presenza nel Paese. Questonon solo celebra gli sforzi e l’impegno dell’azienda, ma sottolinea anche la solida partnership costruita nel tempo con l’Ambasciata Italiana in