Ilaria Salis alle Europee il padre Roberto a Bologna per la candidatura della figlia | Grazie per l’affetto

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - “Ringrazio la cittadinanza diperche sta dimostrando in questa battaglia”., serio in volto, presenta nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio laconanza Verdi Sinistra, insieme con la vicesindaca Emily Clancy. “Come sta? Meglio, ora per fortuna possiamo chiamarla anche noi, da quando è ai domiciliari: prima la comunicazione era solo unidirezionale - ragione-. Sta iniziando a scrivere, a capire cosa sia successo in questi 16 mesi di detenzione. In carcere ha avuto la possibilità solo di ascoltare il telegiornale ungherese, la propaganda di Orban insomma, e quindi ad esempio non sapeva nemmeno delle rivolte nei campus americani per la Palestina”.