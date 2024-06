Il volo Fiumicino-Catania ritarda di tre ore | ai passeggeri 250 euro di rimborso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Mattinata da incubo per centinaia di: dovevano raggiungere, ma ilha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, oggi, lunedì 3 giugno, con ilRyanair RomaFR4856, con pesanti disagi per idella compagnia aerea Ryanair. A darne notizia, in una nota stampa, è Italia. “I, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Roma, – spiegano -vedendo rinviato il proprioin partenza inizialmente alle 7:25 e atterrato solamente alle 11:49. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per idesiderosi di raggiungere la città catanese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di Italia, possono ottenere 250come compensazione pecuniaria.