Il Napoli e il prossimo numero 9 | alcuni nomi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Chi sarà ilnove del? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Esempi pratici? Gyökeres è alto 187 centimetri proprio come Serhou Guirassy, 28 anni, francese naturalizzato guineano dello Stoccarda. E ancora: il belga Romelu Lukaku, 31 anni, immancabile idea di mercato quando è Conte a dirigere le operazioni del campo, vanta 191 centimetri sul passaporto”. Anche un vichingo come possibile erede di Osimhen?… “Qualcosa in meno del norvegese del Celta Vigo, Jorgen Strand Larsen, 24 anni, 193 centimetri; e di Lorenzo Lucca dell’Udinese, 23 anni, un tipo che guarda il mondo dall’alto dei suoi due metri e zero uno. Tipo un pivot o un’ala grande del basket. Gyökeres, come Osimhen, è legato allo Sporting Lisbona da un contratto fino al 2028, blindato da un’escape da 100 milioni di euro.