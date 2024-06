Il ministro Valditara fa tappa alla scuola d’Arte Fantoni | Personalizzare i percorsi sulla base dei singoli talenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo.Andreaper il tour bergamasco di Giuseppedell’Istruzione e del Merito. Per ilvisitastorica sede di via A. Mai a Bergamo tra laboratori e spazi per la didattica. Partecipato l’incontro con studenti, docenti, dirigenti del Liceo Artistico e del Centro di Formazione Professionale, membri del Consiglio direttivo. “È un piacere – ha detto il– incontrare chi studia e insegna l’arte, che credo debba entrare nella sensibilità dellaitaliana; altrettanto importante è il ruolo della formazione professionale che nella recente Riforma è stata valorizzata”. Dopo i ringraziamenti di Antonio Parimbelli Presidente dellaAndrea, il direttore del CFP Mario Bossi ha sottolineato per il futuro: “L’importanza della sostenibilità economica e proprio la collocazione all’interno della Riforma”.