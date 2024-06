Fonte : ilblogdigio di 3 giu 2024

Il “Comitato Pozzuoli Sicura” si è riunito ieri, domenica 2 giugno, per valutare, come deciso nella precedente riunione, l’andamento della gestione della crisi bradisismica ed hanno dato mandato al portavoce Ciro Di Francia, di inoltrare un invito al Sindaco di Pozzuoli, al Capo della Protezione Civile, al Ministro della Protezione Civile per sollecitare, dopo la Il Comitato Pozzuoli Sicura richiede un incontro con le istituzioni Il Blog di Giò.

Il Comitato Pozzuoli Sicura richiede un incontro con le istituzioni