Film in sala | dal flop di Furiosa alla New York di Barbareschi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nei cinema italiani è arrivata dal 23 maggio: A Mad Max Saga, poco dopo l’apertura a Cannes. Era un progetto molto ambizioso fin dal titolo: impostare una nuova saga sul mondo Mad Max. Ma senza Tom Hardy nei nuovidi Frank Miller, e soprattutto intornonew entry Anya Taylor-Joy, subentrata a interpretare quel personaggio iconico grazie a Charlize Theron, si sviluppa una storia piena di buchi evidenti e diverse scene d’azione che sembrano sfuggir di mano. 168 milioni di dollari nel budget, ‘soltanto’ 114,4 milioni incassati finora globalmente. Per noi in Italia sarebbe una manovra, ma per Hollywood i numeri di un medio. I suoi problemi sono comunque altri. A Taylor-Joy è stata affidata la genesi di un personaggio più duro di una Ripley di qualsiasi Alien.