Due aggressioni tra giovani Tre i socorsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Duenella notte tra sabato e domenica a Varese. Feriti tretra i 24 e i 26 anni, in entrambi i casi resta da chiarire il movente. Un copione che si ripete di frequente nel fine settimana quando, complice l’abuso di alcol, gli animi si accendono e facilmente dalle parole si passa alle mani, quasi sempre per futili motivi. Dunque nella notte tra sabato e domenica sono stati due gli episodi che hanno richiesto l’intervento di soccorritori e carabinieri. Il primo episodio dopo le 3, quando l’Sos ha riguardato un ventiseienne aggredito in via Adamoli, non distante dalle stazioni. Sul posto l’ambulanza che poi ha trasportato il giovane in codice giallo al Pronto soccorso e i carabinieri che hanno avviato le indagini: ieri non risultava alcuna denuncia.