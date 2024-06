Come la Cina sta già invadendo il mercato europeo di auto cinesi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Gli USA hanno recentemente inasprito la guerra commerciale contro la, aumentando i dazi. A pesare soprattutto quelli sulleelettriche, che arriveranno dal 1 Agosto al 102%. Mentre lo sbarco dellein Europa è già una realtà. E forse è già troppo tardi. Con o senza dazi, è molto probabile che questesi faranno strada sulle vie europee. Minacciando uno dei settori di punta dell’industria del Vecchio Continente. Nonostante l’immagine di prodotti Made in China è ancora un problema in Europa. Dove la produzione industriale di Pechino per molti anni ha sfornato copie di bassa qualità dei prodotti occidentali, non guadagnandosi dunque il premio dell’affidabilità. Oggi i produttorihanno seriamente intenzione di accaparrarsi una fetta dei mercati occidentali con prodotti altamente competitivi.