Come finisce Aftersun il film che ha consacrato Paul Mescal

(Di lunedì 3 giugno 2024)di Charlotte Wellscon Calum che saluta la figlia Sophie all’aeroporto in Turchia. Chiude la telecamera, segue un lungo corridoio che poi lo porta in una stanza dove si svolge un rave. Un epilogo ambiguo e volutamente aperto che può essere interpretatoun addio, un suicidio., del resto, è unche di sensazioni, che poggia sulla magistrale interpretazione di, candidato all’Oscar per il ruolo di Calum. Un uomo, affetto da depressione, padre di una ragazzina che vede raramente. Sophie (Frankie Corio) è un’undicenne di Edinburgo che trascorre le sue vacanze estive con il papà Calum, amorevole e pieno di cure per la ragazzina. Decide di immortalare i momenti più belli con una telecamera MiniDV. Quelle immagini le vediamo tornare spesso durante tutta la storia.