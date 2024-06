Amici 21 amicizia al capolinea tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola? La delusione è grande lo sfogo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tra i tanti rapporti nati all’interno della scuola di, uno di quelli che più ha catturato l’attenzione dei fan è stato quello tra i due ballerini. I due si erano conosciuti durante la ventunesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e, nonostante l’abbandono dia causa di un infortunio,sono sempre rimasti in contatto, tant’è che una volta finito il programma i due avevano anche deciso di farsi un tatuaggio insieme, per sancire questo rapporto dizia così profondo. Da un po’ di tempo a questa parte, però, i fan hanno notato chenon si sono più mostrati insieme e si sono chiesti se tra loro fosse accaduto qualcosa. A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso, il quale – pur non facendo nomi – ha parlato dellaper un rapporto a cui teneva molto e che è giunto suo malgrado al, lasciando così intendere che la suazia con il ballerino di latino americano sia finita: Vi amo e vi ringrazio sempre infinitamente per tutto l’affetto che mi avete e continuate a mostrarmi, ed è proprio per questo che penso meritiate, come ho sempre fatto, sincerità e trasparenza.