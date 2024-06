Agenda Assessori martedì 4 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ore 9 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione di Roma depone una corona d’alloro al Monumento ai Caduti della Campagna d’Italia (Aiuola di via di San Pietro in Carcere). Ore 10 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, apre il convegno “Un laboratorio politico: Roma, la Santa Sede e l’Italia. (1943-1944)” (Aula Giubileo dell’Università Lumsa, via di Porta Castello 44). Ore 13 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla presentazione della Stagione da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia (Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30). Ore 16 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene allo scoprimento della targa toponomastica “viale Gianni Borgna” (Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30).