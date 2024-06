A Milano sorgerà un nuovo campo da calcio per i ragazzi di Baggio | ecco dove sarà costruito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) È stato presentato il progetto per undia sette nel quartiere, ail luogo di ritrovo per le centinaia di bambini eche ogni anno chiedono nuovi spazi per giocare. L’iniziativa denominata “In gioco per il Futuro” è frutto dell’impegno congiunto di Fondazione Milan, Fondazione Snaitech e Fondazione Costruiamo il Futuro. L’idea è valorizzare il quartiere, centrale e altamente popolato, della periferia ovest. Ilall’interno di un ritrovo fondamentale della vita sociale del quartiere come l’Oratorio della Madonna dei Poveri, che si rivolge a un bacino d’utenza di quasi diecimila persone, sviluppando attività dedicate alla socializzazione, allo svago e alla crescita personale. Ilanche cornice per eventi culturali, feste, concerti all’aperto e iniziative di beneficenza, che contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e qualificano ulteriormente il ruolo aggregativo ricoperto dall’oratorio.