WWE | Drew McIntyre è tornato a lottare nei Live Event del fine settimana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024)era uscito malconcio da WM 40 oltre che senza World Heavyweight Title per colpa di CM Punk che favorì l’incasso del Money In The Bank da parte di Damian Priest subito dopo che lo scozzese riuscì a strappare il titolo a Seth Rollins. Subito dopo lo Showcase Of Immortals,prese parte al tour nel Regno Unito nonostante il problema al gomito, ma poi è stato costretto a fermarsi pur continuando ad apparire nei tv show.ha lottato neldi ieriè ormai sulla via del pieno recupero soprattutto in vista di Clash At The Castle in programma il 15 giugno a Glasgow, Scozia, dove affronterà Damian Priest in un match valido per il World Heavyweight Title. Durante l’ultimo episodio di SmackDown,aveva lottato nell’ambito di un dark match contro Jey Uso e nella giornata di ieri èanche nei