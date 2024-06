Virtus Bologna – Milano | date e formula della finale scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Sarà per il quarto anno consecutivo il derby d’Italia ad assegnare lo2023-24. Come nelle precedenti edizioni sono lae l’Armania contendersi il titolo tricolore. Tutte secondo le previsionivigilia, vero, ma altrettanto vero che arrivare in, anche se da favoriti era tutto fuorché scontato sia per la formazione di Ettore Messina, che per i bianconeri di Luca Banchi.dopo il 3-1 a Trento ha rifilato un netto 3-0 a Brescia in semi, lasi qualifica alladopo aver battuto 3-2 Tortona e 3-1 Venezia in un cammino decisamente più impegnativo rispetto a quelli dell’Armani. Adesso le due squadre sono attese da qualche giorno di riposo e preparazione poi da giovedì prossimo, alla Segafredo Arena, il via alla Finals.