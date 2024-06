Traffico Roma del 02-06-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto permangono le code per un incidente lungo la tangenziale est tra Scalo San Lorenzo e via Castrense in direzione San Giovanni altre cose su via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del Capoluogo difficoltà di circolazione in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione ai fedeli di Papa Francesco modifiche alla circolazione e deviazioni per le linee bus della zona prosegue l’anniversario della festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali con chiusure temporanee in tutta l’area tra il Colosseo e Piazza Venezia fino alle ore 13:30 sospesi i capolinea di Piazza Venezia e Teatro Marcello è deviato limitate nel percorso diverse linee bus del trasporto pubblico chiusa per motivi di ordine pubblico anche la stazione Colosseo sulle linee metro B e B1 per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito