Sinner si dimostra un signore | Pubblico francese giusto sono stati imparziali

(Di domenica 2 giugno 2024) Jannikha tremato nel primo set contro ilCorentin Moutet, ha commesso diversi errori e ha concesso il parziale d’apertura al padrone di casa, poi si è ritrovato e ha vinto con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1, qualificandosi ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Jannikha analizzato la propria prestazione a caldo sul campo: “È stato difficile. Moutet ha giocato benissimo nel primo set, io ho avuto delle chance ma lui ha giocato molto meglio di me e ha giocato un gran torneo. L’atmosfera è stata straordinaria ancora una volta e ringrazio il“. Il gioco del transalpino, caratterizzato da palle corte e anche dal servizio sotto, è decisamente differente rispetto a quello dell’azzurro, che si è soffermato anche su questo punto: “Lui ha un tennis diverso rispetto alla maggior parte degli avversari, è mancino e non ne affronti tanti nel corso della stagione.