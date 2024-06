Sepolti dal Cengalo indagini completate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) La Procura retica ha completato l’indagine relativa alla morte di 8 escursionisti per la frana scesa in val Bondasca il 23 agosto 2017. Lo ha riportato venerdì la RSI (Radiotelevisione Svizzera Italiana). E nei giorni scorsi la chiusura delleè stata notificata alle 5 persone accusate di omicidio colposo: due alti funzionari cantonali dell’Ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore e l’allora sindaco del comune di Bregaglia, Anna Giacometti. Terminate legli accusati hanno una ventina di giorni per far avere alla procura le loro eventuali controdeduzioni e istanze probatorie. A meno di nuove prove a loro discarico, per loro si prospetterebbe quindi il rinvio a giudizio. I 5 accusati si sono sempre dichiarati "non colpevoli", in quanto convinti che nei giorni precedenti il distacco di una massa imponente dal pizzonon ci fossero state avvisaglie di un imminente disastro.