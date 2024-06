Ritrovata la bambina scomparsa stamattina da struttura terapeutica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Momenti di forte apprensione e angoscia hanno scosso oggi la comunità di Rignano sull'Arno per ladi unadi 10 anni, allontanatasi dalladove era in cura. La piccola, affetta da disturbi dello spettro autistico, si era allontanata in bicicletta nella tarda mattinata, facendo perdere le sue tracce. L'allarme è stato lanciato dalla stessaintorno alle 13, facendo scattare immediatamente una massiccia operazione di ricerca coordinata dai Vigili del Fuoco. Le squadre del distaccamento di Figline Valdarno e del comando di Firenze, insieme al nucleo sommozzatori, si sono mobilitate tempestivamente.