Riccione come Ibiza com’è la discoteca Space | 5mila in pista Industriali e vip tra gli ospiti

(Di domenica 2 giugno 2024) Rimini, 2 giugno 2024 – La musica si riaccende sulle collinesi. E’ terminato il conto alla rovescia, ci siamo. Aperti oggi per la prima volta i cancelli dello. Un’attesa durata quasi un anno che ha trasformato Colle dei pini in uno spicchio dicon l’inaugurazione dellache ha scritto la storia recente del clubbing sulla ‘Isla bonita’. Le console del locale non aspettavano altro che le 14 per accendersi e iniziare la grande festa proseguita fino alle 2 di notte con il protagonista dell’opening sul palco: Carl Cox. A rompere il ghiaccio tra i ‘piatti’ delloci ha pensato la dj Anna Tur che ha accolto una fiumara di cinquemila persone che dall’apertura hanno iniziato a riversarsi tra le tre grandi aree dello stabile che nella sua storia ha ospitato l’insegna del ‘Musica’ o ancora prima quella del ‘Prince’.