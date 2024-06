Meloni a Roma | Non sono democratica? La leader Pd risponda Ed eviti di scappare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Attacca tutti i premier suoi predecessori tranne Mario Draghi. E critica l’Europa dei regolamenti e della burocrazia senza mai nominare Ursula von der Leyen. Giorgiasi prende l’ovazione della folla in una Piazza del Popolo (20mila per la questura, 30mila per gli organizzatori) dove sventolano solo bandiere tricolori e di Fratelli d’Italia e risuona "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano mentre il maxi schermo trasmette lo spot "Io voto Giorgia perché". Poi usa toni apocalittici per caricare di significati politici il voto dell’8 e 9 giugno. LE CAMPAGNE ELETTORALI "Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica in generale si facciano soprattutto in rete e sui social. Non per noi. Per noi le campagne elettorali si fanno guardando le persone negli occhi", esordisce la premier.