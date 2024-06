LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pedersen domina la volata della prima tappa Sesto Gazzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

17.00 La nostratermina qui! Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport per averci seguito. Un saluto e appuntamento a domani con il primo arrivo in salita del! 16.59 La classifica generale dopo la: 1Mads Lidl – Trek 4:01:20 2 BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:04 3 PAGE Hugo Intermarché – Wanty 0:06 4 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 0:07 5 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 0:08 6Casper Soudal Quick-Step 0:09 7 VENTURINI Clément Arkéa – B&B Hotels 0:10 8 DOULL Owain EF Education – EasyPost ,,9Michele Astana Qazaqstan Team ,, 10 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,, 16.58 Il video dell'arrivo eta di Mads: @Madss'impose sur la première étape, il s'empare du @MaillotjauneLCL ! Madswins the first stage and takes the #MaillotJauneLCL!#Dauphiné