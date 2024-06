L’impegno civile di Luigi Mari Al Politeama si celebra l’ex sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Gli amministratori pubblici passano, le loro opere restano, ma nonostante i più siano mossi dal bene comune, solo i pochi veramente illuminati, capaci di guardare oltre il loro tempo, non cadono nell’oblio. Il tolentinate(1907-1974) è uno di questi. Medico per professione, artista per vocazione,per impegnoè stato l’"inventore" nel 1961 della Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte e il promotore dell’unico Museo della Caricatura: due suoi durevoli lasciti alla città. Nel cinquantenario della scomparsa, su iniziativa dell’associazione culturale giovanile Zagreus, Tolentino lo hato con una serata al. Un incontro per ricordare ciò cheha realizzato, il tempo in cui è vissuto, gli insegnamenti che ha trasmesso.