La stretta sugli autovelox | Nessun riflesso per Cesena Ma l’impianto di Calabrina è fermo

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuove regole per gli. Nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto, voluto dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, con cui si introduce una nuovasull’utilizzo e la segnalazione degli occhi elettronici per il rilevamento automatico della velocità. Il decreto dà l’addio agliche spuntano dopo una curva e a quelli sotto i 50 Km all’ora in città. Viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione. Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 km nelle strade urbane. "Un problema che non ci riguarda – dice il comandante della polizia locale Andrea Piselli – ainfatti non ci sono dispositivi di rilevazione della velocità nei tratti urbani dove il limite è di 30 kmh".