La finale perfetta | Venezia n 1 in casa e miglior attacco Cremonese specialista in trasferta con la miglior difesa

(Di domenica 2 giugno 2024) Lapossibile. E a dirlo sono i giudici più imparziali: i numeri. Stasera (ore 20:30)si giocano al ‘Penzo’ l’accesso in Serie A insieme alle altre promosse Parma e Como, dopo lo 0-0 dello ‘Zini’ che ha fatto sorridere prevalentemente gli uomini di Paolo Vanoli che avranno due risultati su tre a disposizione nel match di ritorno tra le mura amiche. Il regolamento parla chiaro: ilsale in massima serie se vince o se pareggia, perché in caso di parità di punteggio il criterio da prendere in considerazione sarà laclassifica e quindi il terzo posto dei lagunari. Di fronte però c’è la quarta classificata e a fare la differenza tra le due formazioni nella stagione regolare è stato lo scontro diretto di fine aprile al ‘Penzo’, quando i lagunari si imposero in rimonta.