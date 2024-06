Il ritorno alla realtà | I giovani e il rifiuto dei social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 2 giugno 2024) “Sono stufa di usare il cellulare e soprattutto di stare ore sui. Invidio i miei genitori perchémia età erano meno tecnologici, ma più liberi di me”. Chiara ha 16 anni, capelli neri e ricci, magliettina sopra l’ombelico e giacca oversize. Ammette di parlare a lungo con i suoi genitori e di chiedere come vivevanosua età. “Ultimamente, quando parlo con i miei genitori sono interessata a capire come vivevanomia età. Cosa facevano nel tempo libero, quali erano i loro interessi. A 16 anni erano Paninari, amavano vestirsi con i jeans El Charro e il Moncler, ma non avevano il cellulare. Inon erano un luogo virtuale dove trascorrere il tempo. Leggevano i giornalini per scoprire le tendenze, oppure viaggiavano e quando incontravano ragazzi della loro età mantenevano i contatti scrivendosi le lettere.