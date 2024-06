Il futuro del Man United sarà deciso dopo la decisione di Ten Hag

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) 2024-06-02 22:58:29 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il centrocampista del ManchesterCasemiro lascerà l’Old Trafford se un club della Pro League saudita farà una “buona proposta” per il 32enne quest’estate, secondo un rapporto. Ildel nazionale brasiliano Casemiroche loavrà posto fine all’incertezza suldell’allenatore Erik ten Hag, ha detto Fabrizio Romano. I 20 volte campioni avrebbero dovuto licenziare il loro allenatore olandesela finale della FA Cup del 25 maggio e prenderanno unadefinitiva “presto”, ha aggiunto l’esperto di trasferimenti. I club sauditi di punta Al Ahli e Al Qasidiya sono i più entusiasti di Casemiro, ha riferito Goal all’inizio di questa settimana, con anche Al Nassr di Cristiano Ronaldo che si dice sia interessato.