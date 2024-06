Dietro la parata la spaccatura sull’Europa | Mattarella e Meloni separati in casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Il 2 giugno, festa della Repubblica italiana, quest’anno ha offerto un raro spettacolo di dissonanza politica degno di un teatro dell’assurdo. Tra bandiere sventolanti e parate militari, si è consumata in diretta una divisione palpabile tra il Presidente del Consiglio, Giorgia, e il Presidente della Repubblica, Sergio. Giorgia, con un fervore che avrebbe fatto invidia ai nazionalisti d’antan, ha declamato: “Questa è la festa del nostro orgoglio!” Con una retorica carica di nostalgia per un’Europa dei tempi andati,ha rispolverato l’idea di una comunità basata sulla forza degli stati nazionali. Il sottotesto? Un velato rimprovero all’Unione Europea attuale, dipinta come un mostro burocratico che ha perso di vista la sua essenza originaria.