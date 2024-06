Che fine fa il manifesto elettorale della Meloni | l' ultimo insulto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Compagni ancora in azione. Ildi Giorgiafinisce a testa in giù. L'hanno affisso capovolto su un autobus di Roma, e con lei nella foto c'è il capodelegazione di Fratelli d'Italia al parlamento europeo, Nicola Procaccini. Era già successo pochi giorni fa, a Genova, dov'era toccato al viceministro leghista Edoardo Rixi viaggiare sottosopra su un bus. «È un gesto vigliaccio e odioso», ha commentato Procaccini, che però ha usato l'ironia: «Ci hanno preso in parola. Noi l'Europa vogliamo davvero capovolgerla. Per fortuna né io è Giorgia abbiamo problemi di cervicale e il messaggio è arrivato lo stesso forte e chiaro: l'Italia cambia l'Europa, anzi, la capovolge». I soliti democratici hanno messo la premier a testa in giù, ma lei almeno non è mai finita dietro la lavagna, a differenza dei soliti somari.