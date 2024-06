Caselle Landi presenta il gonfalone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) La Festa della Repubblica che si celebra oggi è un’occasione importante per. Alle 8 è in programma “Alba D’Italia“ nella piazza del Comune con l’alzabandiera, l’inno nazionale e l’intervento delle autorità. Alle 17 in teatro lazione dello stemma del nuovo, seguita da un momento conviviale. Domani alle 10 lo stemma e il nuovo confalone sarannoti agli alunni delle elementari e delle medie del paese. Al teatro comunale, durante lazione ufficiale dei nuovi simboli, ci sarà la dottoressa Sara Pagnini, esperta in araldica e gonfaloni di pregio, che ha curato lo studio, la pratica di riconoscimento degli emblemi civici e la confezione del. Pagnini ne illustrerà la storia, le caratteristiche e l’importanza che il simbolo ha per la comunità.