Calcio storico le botte sono tra sinistra e destra | Fate care dimissioni | caso politico

(Di domenica 2 giugno 2024) Una partita che non è mai iniziata. Troppo forti i Rossi di Santa Maria Novella, campioni uscenti per i Bianchi di Santo Spirito. La seconda semifinale diFiorentino si è conclusa con una vittoria per otto cacce e mezzo a una. Ora i Rossi affronteranno gli Azzurri nella finalissima del prossimo 15 giugno. Ma questa domenica di giugno ha fatto registrare una polemica squisitamente politica. Il presidente delfiorentino ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook che ha sollevato un vespaio di polemiche. "Oggi ho visto accanto a me in tribuna gente che era lì solo per mettersi in mostra come candidati. Ve lo dico, a me, mica***e ma parecchio. Tornate anche domani almeno ve lo dico sul muso". Un linguaggio triviale, che non è piaciuto affatto al gruppo cittadino di Fdi.