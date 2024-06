Traffico Roma del 01-06-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità oggi pomeriggio due cortei in città il primo in centro da Piazza Vittorio fino a Porta Pia l’altro al Quadraro Largo Spartaco a Piazza cardinali sono previste temporanee chiusure alcon deviazioni per bus e per i tram 514 i dettagli e gli aggiornamenti sono sumobilita.it sempre nel corso del pomeriggio di oggi ancora in centro manifestazione politica a Piazza del Popolo con possibile chiusura alanche su via del Corso via di Ripetta e via Ferdinando di Savoia e la possibile deviazione per la linea di bus 119 In collaborazione con Luce Verde infomobilità