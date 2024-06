Taylor Swift vacanze in Italia | quanto costa la villa extralusso

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 1 giugno 2024)ha voluto prendersi una pausa dall’Eras Tour. La cantante sta attraversando il globo con i suoi concerti, ma anche i più forti hanno bisogno di momenti di relax. Ed è quello che ha deciso di concedersi l’artista internazionale in compagnia del suo fidanzato in. Si tratta in realtà, più che di una vacanza qualsiasi, di una fuga romantica perin compagnia del suo fidanzato, Travis Kelce. I due, infatti, stanno insieme ormai da un anno e hanno voluto festeggiare il loro primo anniversario proprio nella romantica cornice del Lago di Como, sempre più gettonata da parte delle star internazionali, come insegna il buon George Clooney. Fuga romantica inper, foto Ansa – VelvetGossipÈ stato un anno di importanti cambiamenti per, che è entrata finalmente nella lista dei miliardari americani.