Purtroppo il rinvenimento dell’uomo è avvenuto quando per il 38enne non c’era già più nulla da fare. La morte del 38enne ha sconvolto la comunità La notizia ha sconvolto la comunità, visto che l’uomo aveva trascorso le ore che hanno proceduto la tragedia in piazza a Sant’Ambrogio, insieme a conoscenti e amici, e in seguito era stato in un pub di Rocca d’Evandro, per dirigersi, infine, da solo in moto verso casa, dove viveva con la mamma.

Si schianta con la moto contro un muro | perde la vita il 38enne Emilio Locatelli