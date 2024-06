Si è tuffato ma quello che non si è visto nel video | cosa è successo nel fiume

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) È una corsa contro il tempo - sempre più disperata ogni ora che passa - quella per ritrovare vivi i tre ragazzi travolti dalla piena delNatisone, in Friuli. Al lavoro ci sono anche sommozzatori e operatori con droni col visore notturno, ha spiegato Giorgio Basile, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. "Abbiamo continuato a cercarli tutta la notte e continueremo a oltranza. È stata agganciata una cella del cellulare di una delle ragazze, un po' più a valle, e adesso siamo in zona per recuperare il telefono", aggiunge all'Adnkronos. "Stiamo muovendoci su vari fronti, con i droni, l'elicottero e direttamente in acqua con i soccorritori acquatici e i sommozzatori. Le condizioni delsono però ancora piuttosto critiche, resta un certo livello di pericolosità anche per la sicurezza degli operatori" spiega Basile che commenta il drammatico il momento in cui i ragazzi sono stati travolti dalla piena: "Noi eravamo già sul posto, avevamo già lanciato la corda, ma sono stati letteralmente inghiottiti dall'onda di piena sotto ai nostri occhi.