Serie D | intanto il club è sempre alla ricerca del nuovo tecnico Baldesi e Nannini verso la conferma Sangio la famiglia Merli sarà alla presidenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) SAN GIOVANNI Laresta all’interno dellavannese. Non con un ruolo operativo ma puramente rappresentativo: "Lavannese – si legge nel comunicato – con l’approvazione dei membri del Comitato Biancoazzurro comunica che il ruolo di presidente del Comitato verrà ricoperto in modo esclusivamente rappresentativo ddi Marco. I familiari non si occuperanno delle attività interne al Comitato maformato ungruppo operativo con l’incarico di supervisionare l’area tecnica, logistica e economica".giovedì sera, nella riunionequale hanno partecipato un folto numero di soci compresa la moglie del compianto patron, è stato ufficializzato l’ingresso di un imprenditore a capo di una ditta per arredamenti per casa presente nel fiorentino a Cascia di Reggello.