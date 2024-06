Sagre nelle Marche a giugno 2024 | cosa fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancona, 1è il mese dell’inizio d’estate e nella testa di molti c’è un solo pensiero: vacanze in vista. Tra prenotazioni di viaggi e spese, partire per andare da qualche parte è sempre uno stress. Quindi, prima di buttarsi a capofitto in questi “gironi infernali”, perché non godersi intanto qualche gita fuori porta? Tanti lee gli eventi in programma. Ecco allora una piccola guida. Bandiere verdi: ecco le spiagge a misura di bambino Ancona Torna, dal 21 al 23il W! Festival, l’appuntamento dedicato a chi ama la bicicletta e sogna un mondo più sostenibile ed inclusivo. Quest’anno, l’evento si terrà a Castellone di Suasa, nella suggestiva cornice del suo fantastico anfiteatro romano.