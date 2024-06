Roland Garros 2024 Zverev si salva al quinto set Avanti anche Medvedev e De Minaur

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Vittoria con brivido per Alexanderal terzo turno del. Il giocatore tedesco, testa di serie numero 4, ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor al tiebreak delset con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6(3) dopo oltre quattro ore di battaglia. Una partita che ha assunto i contorni dello psicodramma, conche è stato capace di rimontare il primo set perso ma si è poi trovato condannato alset. Qui Griekspoor si è trovato in vantaggio di due break sul 4-1, vicinissimo alla vittoria più importante della carriera. Ancora una volta però l’emotività del giocatore “orange” nei momenti decisivi si è fatta sentire, con il servizio che è venuto meno dando la possibilità adi rimontare per poi dominare il tiebreak decisivo con un perentorio 10-3.