Regolamento Real Madrid-Borussia Dortmund | cosa succede in caso di pareggio in finale di Champions League

(Di sabato 1 giugno 2024) L’appuntamento più atteso, quello che vale una stagione e che cambia la storia dei club. Alle 21:00 di oggi, sabato 1° giugno 2024scenderanno in campo in occasione delladia Wembley, uno stadio mitico che si prepara ad assegnare il trofeo più ambito. La squadra di Carlo Ancelotti è ovviamente favorita, un po’ per la forza della rosa e un po’ per l’esperienza. Il– alla sua 18esimanella competizione – nelle 12 partite di questa edizione è ancora imbattuto (V8 P4), ed è la prima volta che raggiunge unadi Coppa dei Campioni/senza perdere una gara. L’obiettivo è la quindicesima coppa dalle grandi orecchie, ma ilè un osso duro avendo perso solo una delle ultime 11 sfide europee, trovando il clean sheet in sei occasioni.