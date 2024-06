Post jihadisti e contatti con l’Isis | arrestato tunisino Era ospite di un centro di accoglienza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) Undi 39 anni è statoin Abruzzo con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo. Il tribunale di Vasto ha convalidato il fermo di indiziato di delitto a seguito delle indagini dei carabinieri del Ros, che hanno riscontrato un’intensa attività di propaganda jihadista sui social. L’uomo, B.T., era domiciliato in undinel teatino ed era impiegato presso una ditta locale. Ora si trova in carcere. Il 39enneper terrorismo eradi undiSecondo quanto riscontrato dagli uomini del Ros, il 39enne promuoveva sui social il programma eversivo e terroristico jihadista, rilanciando diversidi propaganda con materiale apologetico e utilizzando internet come una vera e propria cassa di risonanza della violenza e dell’odio.