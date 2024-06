Pignoramento della pensione a cosa devi stare attento

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 1 giugno 2024) Nulla sfugge al: nemmeno la tanto agognata. Ecco aprela massima attenzione. Anche lapuò essere soggetta ain caso di debiti esattamente come lo stipendio. vediamo abisogna fare attenzione. Possono pignorarti anche la/Cityrumors.itQuando si fanno debiti che non si riescono a sanare, si può incorrere neldei beni mobili e immobili. Oltre alla casa di proprietà e all’auto, una persona può vedersi pignorare anche il conto corrente, lo stipendio e persino la. Già, non tutti lo sanno ma anche ladi un anziano può essere pignorata. Non solo può essere pignorata lama anche il Tfr, cioè il Trattamento di Fine Rapporto. Non appena una persona fa domanda di pensionamento all’Inps, infatti, scattano subito gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e si il soggetto ha dei debiti mai sanati, allora ilscatta immediatamente: ecco quando scatta Anche lache ti sei tanto sudata può venirti pignorata in un attimo se, nel corsotua vita, hai fatto dei debiti che non hai mai provveduto a sanare.