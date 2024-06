MotoGP gara sprint GP Italia | risultati e ordine di arrivo trionfo di Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Il circuito del Mugello ospita ladel Gran Premio d’, vinta da. Francescoscatta dalla pole position e rimane in testa, mentre alle sue spalle Jorge Martin ed Enea Bastianini entrano in lotta per la seconda piazza. Dopo poche tornate, i due si toccano, e Bastianini finisce a terra, abbandonando poi la corsa. Martin conquista così la seconda posizione, che deve difendere da un aggressivo Marc Marquez. Lo spagnolo della Gresini passa, con Martin che poco dopo perde il controllo della moto e finisce in ghiaia.resta davanti e va a vincere, seguito da Marquez e da Pedro Acosta. F.M. Marquez P. Acosta F. Morbidelli M. Vinales B. Binder F. Di Giannantonio A. Marquez A. Espargaro R. Fernandez M. Bezzecchi J.