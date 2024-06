Meloni alla sua piazza | Dopo lo scudetto vinciamo la Champions League

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024)del Popolo è un catino accaldato. L’orario è inclemente ma la gente è venuta lo stesso. Con le bandiere e col cappellino con la scritta “orgoglio italiano”. Gli organizzatori distribuiscono bottigliette d’acqua. I più vecchi non hanno voluto mancare l’appuntamento e accorrono nei pochi spazi d’ombra. Aspettano Giorgia. E Giorgia è il brand che invade la. Tutti con Giorgia. Giorgia siamo noi. In Europa con Giorgia. Non è più tempo di simboli dunque ma di persone. Di leader. Si cominciala colonna sonora che alterna Rino Gaetano e Lucio Battisti ma anche Dargen D’Amico. Parlano i candidati a sindaco tra cui anche una vecchia conoscenza, Adriana Poli Bortone, ex Msi, prima donna ministro di destra (all’agricoltura, con Berlusconi) che intende tornare in primo piano per guidare Lecce.