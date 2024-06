Kate Middleton la notizia è inaspettata | cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Nelle ultime ore è emersa unariguardante la principessa di Galles,. A marzo scorso,ha annunciato di avere il cancro e, da gennaio, si è ritirata dagli impegni reali per concentrarsi sulle cure. Secondo alcune voci,potrebbe prendere in considerazione l’idea di apparire sul balcone reale di Buckingham Palace durante Trooping The Colour 2024, segnando così la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della malattia.Leggi anche: “Re Carlo abdicherà, ma non sarà William il prossimo re”: la profezia di Nostradamus La principessa e il suo ritiro da Palazzo Lo scorso marzo,ha condiviso con il mondo, tramite un video, la sua battaglia contro il cancro. Da allora, è scomparsa dalla scena pubblica per ricevere le cure necessarie.